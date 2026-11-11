Từ 11/11, giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ năng lượng là 3.209,98 đồng/kWh

Theo quyết định của Bộ Công Thương, khung giá phát điện loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026 là 3.209,98 đồng/kWh

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Quyết định số 2987 phê duyệt khung giá phát điện loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026. Quyết định dựa trên căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15, các nghị định, thông tư liên quan; đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cục Điện lực.

Theo đó, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng là 3.209,98 đồng/kWh.

Cùng với việc phê duyệt mức giá tối đa, Bộ Công Thương cũng ban hành các thông số sử dụng để tính toán khung giá phát điện đối với loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026.

Cụ thể, số giờ xả trong một chu kỳ của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được xác định là 2 giờ. Số chu kỳ sạc - xả tối thiểu trong toàn bộ đời sống kinh tế của hệ thống là 8.000 chu kỳ.

Tỉ lệ suy hao dung lượng của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được tính bình quân theo năm cho toàn bộ đời sống kinh tế là 2%/năm. Hiệu suất chu kỳ sạc - xả của hệ thống được xác định ở mức 85%.

Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được xác định là 15 năm. Đơn giá bán lẻ điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất được sử dụng trong tính toán là 1.146 đồng/kWh.

Các thông số này là cơ sở để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện đối với loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026.

Mức giá trên được áp dụng từ ngày 11/11/2026.