Từ 11/11, giá phát điện cho hệ thống pin lưu trữ lên tới 3.209,98 đồng/kWh

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký quyết định phê duyệt khung giá phát điện năm 2026 đối với loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Điện lực số 61/2024/QH15, các nghị định, thông tư liên quan, báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đề nghị của Cục Điện lực.

Theo đó, mức giá tối đa trong khung giá phát điện năm 2026 áp dụng đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng là 3.209,98 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Pin lưu trữ được lắp đặt tại Bắc Ninh. Ảnh: TA

Quyết định cũng quy định các thông số được sử dụng làm cơ sở tính toán mức giá tối đa. Cụ thể, hệ thống pin được tính toán với thời gian xả 2 giờ mỗi chu kỳ, hiệu suất chu trình sạc - xả 85%.

Trong toàn bộ vòng đời kinh tế 15 năm, hệ thống có tối thiểu 8.000 chu kỳ sạc - xả, với tỷ lệ suy hao dung lượng bình quân 2% mỗi năm.

Ngoài ra, giá bán lẻ điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất được dùng trong tính toán là 1.146 đồng/kWh.