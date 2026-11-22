Những nhóm nhạc mở đầu ký ức V-Pop

Nhắc đến những năm cuối thập niên 1990, khán giả có thể nhớ ngay đến Bức Tường, Ba Con Mèo, Tam ca Áo Trắng, Quả Dưa Hấu, 5 Dòng Kẻ, MTV, AC&M, Mắt Ngọc hay Tam ca 3A... Mỗi nhóm mang một phong cách riêng, từ những màn hòa giọng giàu cảm xúc, sự tươi mới của TeenPop đến màu sắc Rock cá tính. Đây cũng là giai đoạn đặt nền móng cho sức hút của mô hình nhóm nhạc trong làng nhạc Việt.

Các nhóm nhạc đời đầu của V-Pop vô cùng đa dạng về thể loại. Ảnh: Tổng hợp

H.A.T, Mây Trắng và thời kỳ nhóm nhạc phủ sóng V-Pop

Bước sang những năm 2000, thị trường âm nhạc tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhóm nhạc được khán giả trẻ yêu thích. H.A.T, Mây Trắng, HKT, Weboys, M4U, The Men, La Thăng... là những cái tên đáng chú ý. Những ca khúc dễ nghe dễ thuộc như Mây và Núi, Chiếc Hài Lọ Lem hay loạt bản hit của H.A.T từng gắn liền với playlist của không ít khán giả.

Nhóm H.A.T, HKT, Mây Trắng, La Thăng (theo thứ tự từ trái sang phải). Ảnh: Tổng hợp

365daband, V.Music và làn gió thần tượng mới

Khoảng năm 2010, 365daband và V.Music xuất hiện, mang đến màu sắc trẻ trung cùng định hướng hình ảnh được đầu tư bài bản hơn. Tiếp nối giai đoạn này là những nhóm nhạc như Uni5, Monstar, LipB, LIME, Zero9, P336, The Air, D1VERSE và SGO48. Bên cạnh đó, Chillies cũng là một cái tên nổi bật với màu sắc Indie band riêng biệt. Dù không cùng mô hình hoạt động, các nhóm đã góp phần tạo nên bức tranh đa dạng cho nhạc Việt trong giai đoạn này.

365daband, Uni5, Monstar, Chillies (theo thứ tự từ trái sang phải). Ảnh: Tổng hợp

Làn sóng nhóm nhạc mới tiếp tục xuất hiện

Những năm gần đây, sự quan tâm dành cho mô hình nhóm nhạc tiếp tục được khơi dậy với nhiều cái tên mới như UPRIZE, NEW, HIGHW4Y, DUNIVERSE, AEONUS, OGG, HEPIHEPI, VSTAR và VIOLIXX. Mỗi nhóm theo đuổi một màu sắc riêng, cho thấy nỗ lực làm mới mô hình boygroup, girlgroup tại thị trường Việt Nam.

HIGHW4Y, DUNIVERSE, AEONUS, UPRIZE (theo thứ tự từ trái sang phải). Ảnh: Tổng hợp

Những đội hình đặc biệt bước ra từ gameshow

Không chỉ được thành lập theo mô hình hoạt động độc lập, một số nhóm nhạc còn ra đời từ các chương trình truyền hình thực tế. LUNAS là đội hình được hình thành sau Chị Đẹp Đạp Gió 2024, trong khi B.O.F và MOPIUS là những cái tên bước ra từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai "Say Hi". Những đội hình này mang đến thêm một cách tiếp cận mới, khi khán giả có cơ hội theo dõi hành trình kết nối của các nghệ sĩ trước khi họ hoạt động cùng nhau.

B.O.F, LUNAS, MOPIUS (theo thứ tự từ trái sang phải). Ảnh: Tổng hợp