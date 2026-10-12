Từ 10/11, không cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư quy định các nguyên tắc, nội dung, hình thức và yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học; cơ chế tài chính; trách nhiệm quản lý; thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học

Theo Thông tư, hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời lượng giáo dục chính khóa, nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất và năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Hoạt động này được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích theo định hướng phát triển cá nhân.

Việc tham gia các hoạt động này dựa trên cơ sở tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học.

Hoạt động đã được phê duyệt có thể tiếp tục đến hết năm học 2026-2027

Về quy định chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, đối với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt nội dung hoặc đang triển khai theo các văn bản, hợp đồng ký trước ngày 10/11/2026, cơ sở giáo dục được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, việc tiếp tục tổ chức phải bảo đảm nội dung, hình thức, mức thu và các điều kiện thực hiện không trái với Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT và pháp luật có liên quan.

Trường hợp không phù hợp, cơ sở giáo dục có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định mới kể từ ngày 10/11/2026. Việc điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng (nếu có) phải tuân thủ quy định pháp luật và thỏa thuận giữa các bên, bảo đảm quyền lợi của người học.

Đáng chú ý, từ ngày 10/11/2026, cơ sở giáo dục không thực hiện thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.

Đối với các giấy phép đã được cấp trước đó, cơ sở giáo dục được tiếp tục sử dụng để thực hiện hoạt động đến khi kết thúc năm học 2026-2027.