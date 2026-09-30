Từ 10/10, cấm xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên Quốc lộ 14D

Quốc lộ 14D cấm xe tải từ 4 trục trở lên từ ngày 10/10

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có Thông báo số 17941/TB-SXD ngày 29/9/2026 về việc cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên Quốc lộ 14D trong thời gian thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Theo Sở Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp làm chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai dự án, Sở Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện công tác bảo đảm giao thông hằng ngày và liên tục. Tuy nhiên, tuyến đường có rất nhiều xe tải nặng lưu thông, đặc biệt là xe chở quặng.

Quốc lộ 14D sẽ cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên từ 0h ngày 10/10/2026.

Cùng với đó, thời tiết thường xuyên có mưa khiến mặt đường phát sinh hư hỏng nặng thêm, đường trơn trượt, lầy lội; xen lẫn những ngày nắng phát sinh bụi, gây ô nhiễm môi trường.

Theo Sở Xây dựng, nguy cơ không bảo đảm an toàn đi lại tại các đoạn đèo dốc là rất cao. Xe ô tô tải từ 4 trục trở lên có thể gây tắc giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng người dân trong các trường hợp cấp cứu, chuyển bệnh nhân và sản phụ lên tuyến trên để chữa trị.

Theo thông báo, từ 0h ngày 10/10/2026, xe ô tô tải từ 4 trục trở lên bị cấm lưu thông trên Quốc lộ 14D cho đến khi dự án hoàn thành và thông xe Quốc lộ 14D. Các loại xe còn lại được lưu thông bình thường.

Những xe được phép lưu thông

Việc cấm không áp dụng đối với xe thuộc các trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh; công tác cứu hộ, cứu nạn; phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D; phục vụ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Bắc Pring, La Êê, La Dêê và các công trình do UBND xã triển khai trên địa bàn.

Sở Xây dựng lưu ý, các phương tiện thuộc diện được phép lưu thông trên tuyến phải có giấy tờ chứng minh.

Đối với xe chở quặng, Sở Xây dựng đề nghị tính toán phương án đi bằng các cung đường khác hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường, có tải trọng nhỏ hơn 25 tấn.

Phối hợp tổ chức giao thông trên Quốc lộ 14D

Để triển khai phương án trên, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê thông tin, thông báo nội dung đến Nhân dân và các doanh nghiệp vận tải có phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 14D để biết, sắp xếp kế hoạch thực hiện.

Chủ đầu tư được đề nghị tổ chức lắp đặt biển báo theo chủ trương nêu trên; theo dõi, kịp thời báo cáo các bất cập để điều chỉnh phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và khả năng lưu thông trên tuyến.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng TP Đà Nẵng phối hợp với chủ đầu tư triển khai thực hiện chủ trương trên.

Thông báo được Sở Xây dựng gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải để biết và thực hiện phương án tổ chức giao thông trong thời gian thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.