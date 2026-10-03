Từ 1/9/2027, dự án PPP đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 377/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 và sửa đổi một số nội dung của Nghị định số 243/2025/NĐ-CP, trong đó đáng chú ý là lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng.

Từ ngày 1/9/2027, việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đối tác công tư (PPP) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi sẽ được thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Hai mốc nhà đầu tư cần lưu ý trong năm 2027

Theo quy định mới, từ ngày 1/1/2027, thủ tục nộp văn bản đề xuất dự án PPP theo các trường hợp được quy định tại Nghị định số 243/2025/NĐ-CP phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tiếp đó, từ ngày 1/9/2027, việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng được áp dụng đối với các dự án PPP lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Đối với dự án PPP áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng không được áp dụng.

Tuy nhiên, thông tin về quá trình lựa chọn nhà đầu tư đối với các trường hợp này vẫn phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Từ phát hành hồ sơ đến kiến nghị đều thực hiện trên hệ thống

Nghị định 377/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể quy trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng.

Theo đó, các bước từ mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng; sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; nộp, sửa đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ dự thầu đến mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đều được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sau khi hoàn tất đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt và đăng tải công khai trên hệ thống.

Trường hợp có kiến nghị liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, nhà đầu tư sẽ gửi đơn kiến nghị qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình áp dụng.

Trong thời gian chưa triển khai lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, đơn kiến nghị vẫn được gửi đến bộ phận hành chính của người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị.

Hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư PPP

Một nội dung đáng chú ý khác của quy định mới là việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cơ sở dữ liệu này bao gồm thông tin về tình trạng pháp lý và năng lực của nhà đầu tư, trong đó có báo cáo tài chính hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính nếu có.

Hệ thống cũng lưu trữ lịch sử nhà đầu tư bị ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư tại địa phương triển khai dự án; thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư PPP; cũng như kết quả thực hiện các hợp đồng trước đó.

Đối với kết quả thực hiện hợp đồng, dữ liệu có thể bao gồm tiến độ thực hiện, các vi phạm hợp đồng, trường hợp hợp đồng bị chấm dứt và nguyên nhân.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt, đăng tải; đồng thời phải thường xuyên cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin pháp lý, năng lực do mình cung cấp.

Thông tin về lịch sử ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư và xử lý vi phạm được Sở Tài chính hoặc cơ quan được giao quản lý hoạt động PPP cập nhật lên hệ thống. Thông tin về tình hình thực hiện hợp đồng do cơ quan ký kết hợp đồng đăng tải, cập nhật.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dữ liệu này được sử dụng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đồng thời là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và giám sát hoạt động lựa chọn nhà đầu tư.

Việc đưa từng bước của quá trình lựa chọn nhà đầu tư PPP lên môi trường điện tử vì vậy không chỉ dừng ở khâu nộp hồ sơ, mà còn bao gồm công khai kết quả, xử lý kiến nghị và xây dựng dữ liệu phục vụ quá trình lựa chọn, giám sát nhà đầu tư.