Từ 1/7/2027, một trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định mới. Ảnh minh họa

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, gồm 13 chương, 112 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, 5 Điều 109 của Luật này.

Luật được thông qua quy định rõ về nguyên tắc cấp và những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy. Giấy chứng nhận dạng điện tử và dạng giấy có giá trị pháp lý như nhau.

Cùng với đó, Luật quy định các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận bao gồm đất thuê, thuê lại của người quản lý đất, người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, cảng hàng không và các khu, cụm có chức năng kinh doanh kết cấu hạ tầng như khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về đất đai cũng thuộc diện không được cấp Giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, quy định này cũng áp dụng với đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà còn diện tích đất chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật này.

Nhiều trường hợp khác không được cấp Giấy chứng nhận bao gồm đất đang có tranh chấp; quyền sử dụng đất đang bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng, dừng việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế hoặc áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật; Đất do Nhà nước thu hồi và giao cho cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác ngắn hạn.

Quy định mới về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi), công dân có các quyền và nghĩa vụ cơ bản đối với đất đai như sau:

Quyền của công dân đối với đất đai

- Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

- Tham gia góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất.

- Được bảo đảm bình đẳng, bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất.

- Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Thuê, thuê lại, nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất theo quy định của Luật này; mua, bán, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

- Được tiếp cận các thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ đối với đất đai công dân cần thực hiện:

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

- Giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất.

- Tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác.