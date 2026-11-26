Nhà ở xã hội chỉ bán lại sau 5 năm cho đúng đối tượng

Luật Nhà ở quy định chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở thông qua việc thúc đẩy phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đa dạng phân khúc nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Nhà nước ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ nhà ở cho cán bộ.

Về việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội, Luật Nhà ở quy định trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán, chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội.

Giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Nhiều quy định mới về nhà ở sẽ có hiệu lực từ 1/7/2027. (Ảnh: Minh Đức).

Luật quy định, sau 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này nếu đã được cấp Giấy chứng nhận.

Luật Nhà ở quy định nếu không bàn giao lại nhà ở, UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Cũng liên quan đến nhà ở xã hội, Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung nhóm được ưu tiên khi mua, thuê mua nhà ở xã hội là người có từ 2 con đẻ trở lên, trong đó có con sinh kể từ ngày 1/7/2026.

Cụ thể, luật quy định thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026 và người độc thân đang nuôi con nhỏ đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật.

Quy định rõ tuổi thọ công trình

Tại Luật Nhà ở (sửa đổi), cơ quan lập pháp quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư không phải là mốc thời gian chấm dứt quyền sở hữu căn hộ. Quy định này đóng vai trò là căn cứ kỹ thuật được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định thực tế của công trình.

Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm định chất lượng. Trường hợp công trình vẫn bảo đảm an toàn, chủ sở hữu tiếp tục được sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nếu tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn và không còn khả năng gia cố hoặc sửa chữa, công trình bắt buộc phải phá dỡ để bảo vệ tính mạng và tài sản của cư dân. Tuy nhiên, việc phá dỡ công trình xây dựng không làm chấm dứt quyền tài sản hợp pháp của người dân. Quyền lợi của chủ sở hữu lúc này tiếp tục gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án.

Trên cơ sở quỹ đất đó, các chủ sở hữu có quyền đóng góp kinh phí để cải tạo, xây dựng lại chung cư mới và tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo luật định. Trong toàn bộ quá trình này, các quyền giao dịch dân sự cơ bản đối với nhà ở gồm mua bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp hoặc để thừa kế vẫn được pháp luật bảo đảm.

Người nước ngoài được sở hữu căn hộ tối đa 50 năm

Đối với quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Điều 21 quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Trường hợp dự án có nhiều tòa nhà chung cư, tỷ lệ sở hữu tối đa 30% được áp dụng đối với từng tòa nhà.

Về thời hạn sở hữu, Điều 22 quy định cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong giao dịch mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp có nhu cầu, cá nhân nước ngoài được gia hạn một lần theo thời hạn sử dụng còn lại của nhà chung cư nhưng không quá 50 năm. Thời hạn sở hữu phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Đối với tổ chức nước ngoài, thời hạn sở hữu nhà ở được xác định theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp giấy tờ này không quy định thời hạn hoạt động, tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà ở đến khi chấm dứt hoạt động nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận; sau đó có thể được gia hạn một lần, tối đa 50 năm nếu vẫn được phép hoạt động.