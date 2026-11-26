Luật mới nới tiêu chí xác định đồng thời bổ sung thêm ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Duy Hiệu.

Quốc hội vừa qua đã thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 Chương, 32 Điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Theo số liệu của Cục Thống kê, hơn 98% doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thuộc nhóm nhỏ và vừa, các chính sách mới vì vậy được kỳ vọng tác động trực tiếp đến hơn 1 triệu doanh nghiệp, tập trung vào những điểm nghẽn về vốn, mặt bằng, thuế, công nghệ và đầu ra sản phẩm.

Nâng ngưỡng xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một trong những thay đổi đáng chú ý là điều chỉnh tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Điều 4, nhóm doanh nghiệp này phải có số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng.

So với quy định hiện hành, ngưỡng lao động được nâng từ 200 lên 300 người; tổng nguồn vốn tăng từ 100 tỷ lên 150 tỷ đồng và doanh thu tăng từ 300 tỷ lên 400 tỷ đồng. Cách xác định lao động cũng thay đổi, từ số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm sang số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề.

Việc mở rộng các ngưỡng này giúp nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn hơn được xếp vào nhóm nhỏ và vừa, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Thêm ưu đãi thuế, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là một nội dung đáng chú ý. Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ được áp dụng mức thuế suất thấp hơn thông thường; doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu mới thành lập.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng, hoặc theo mức điều chỉnh của Chính phủ trong từng thời kỳ, được lựa chọn phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật cũng bổ sung cơ chế khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được trích lập, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định; chi phí liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển được tính vào chi phí được trừ ở mức cao hơn chi phí thực tế khi xác định thu nhập chịu thuế.

Với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, luật đặt ra các chính sách ưu đãi riêng về thuế đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển nhượng vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại các doanh nghiệp này.

Hơn 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được áp dụng một loạt chính sách hỗ trợ mới từ 1/7/2027. Ảnh: Nam Khánh.

Dành 20% giá trị gói thầu mua sắm công cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật mới thiết lập cơ chế ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mua sắm sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo đó, cơ quan, tổ chức phải dành tối thiểu 20% tổng giá trị các gói thầu mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hàng năm cho nhóm doanh nghiệp này tham gia. Quy định không áp dụng với các gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế; kết quả thực hiện được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa và gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa, xây lắp có giá không quá 20 tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ và vừa được dành cơ hội tham gia. Trường hợp không có doanh nghiệp thuộc nhóm này đáp ứng yêu cầu sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc lựa chọn được thực hiện theo pháp luật về đấu thầu.

Cơ chế dành gói thầu không quá 20 tỷ đồng đã được đề cập tại Nghị quyết 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Luật mới tiếp tục đưa nội dung này vào khuôn khổ chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời bổ sung tỷ lệ tối thiểu 20% tổng giá trị gói thầu mua sắm công hàng năm.

Bên cạnh mua sắm công, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các kênh tiêu thụ sản phẩm. Nhà nước cũng khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu chuỗi xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cơ chế liên kết này hướng đến việc giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, thay vì chỉ tập trung hỗ trợ hoạt động sản xuất riêng lẻ.

Giảm chi phí thuê đất, mở rộng khả năng tiếp cận vốn

Về mặt bằng sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở ươm tạo thuộc diện được hỗ trợ.

Luật yêu cầu địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng và giá thuê trước, sau hỗ trợ. Khoản hỗ trợ được khấu trừ trực tiếp vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán. Các nội dung về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ giá thuê và trình tự hoàn trả sẽ được Chính phủ quy định chi tiết.

Chính sách giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu đã được quy định tại Nghị quyết 198/2025/QH15. Luật mới tiếp tục duy trì chính sách này, đồng thời làm rõ hơn yêu cầu công khai và cách thức thực hiện hỗ trợ.

Về vốn, luật đặt ra định hướng tăng khả năng cung ứng tín dụng của các tổ chức tín dụng và phát triển đa dạng nguồn vốn trong, ngoài nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách hỗ trợ tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư mở rộng.

Luật cũng chú trọng nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn, cố vấn, huấn luyện và đào tạo nhân lực. Các nội dung này được thiết kế nhằm cải thiện năng lực quản trị, năng suất và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, luật không mở rộng toàn bộ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sang nhóm chủ thể này. Thay vào đó, luật thiết kế chính sách riêng nhằm khuyến khích và hỗ trợ chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Chính phủ được trình bày trước Quốc hội, tác động ngân sách của 3 chính sách mới có đủ cơ sở lượng hóa trong giai đoạn 2027-2030 ước khoảng 6789,7 tỷ đồng, bình quân khoảng 1700 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, ngân sách Nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 702,1 tỷ đồng/năm và tăng chi khoảng 6087,6 tỷ đồng/năm.

Chính phủ đánh giá mức tác động này phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trung hạn. Việc giảm thu, tăng chi trong ngắn hạn được kỳ vọng góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn.