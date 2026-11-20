Người tham gia đấu giá đất ở sẽ phải đặt cọc 20-50% giá khởi điểm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 20/11, với 475/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Một trong những nội dung đáng chú ý tại luật mới là quy định về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước (Điều 35).

Tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, trừ một số trường hợp.

Trong đó, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao, cho thuê thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá khởi điểm; Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Quốc hội bấm nút thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Luật mới cũng bổ sung quy định xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan (Điều 58).

Trong đó, người từ chối kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, quyền khai thác khoáng sản, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó từ 6 tháng đến 5 năm.

Trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật.

Về nội dung tiền đặt trước, có ý kiến đề nghị bổ sung số liệu về tình trạng bỏ cọc, đánh giá tác động của mức tiền đặt trước 20-50% giá khởi điểm, vì mức cao có thể hạn chế người có nhu cầu thực sự.

Bộ trưởng cho biết dự thảo luật đã bổ sung quy định giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định, bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản, điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý về tiền đặt trước đối với người tham gia đấu giá.

Thống kê nhanh tại 16 tỉnh, thành phố thường xuyên có hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ở cho thấy các quy định về tiền đặt trước, hủy kết quả trúng đấu giá và cấm tham gia đấu giá theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã bước đầu phát huy tác dụng; số người trúng đấu giá bỏ cọc đã giảm đáng kể.

Riêng tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức 50% giá khởi điểm, số thửa, lô đất bị hủy kết quả do không nộp tiền giảm từ 377 trường hợp năm 2025 xuống 82 trường hợp trong 9 tháng năm 2026. Trong khi số thửa, lô đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889 thửa đất, lô đất.

Tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả giảm từ 35 xuống 11 trường hợp.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ khung tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Về các biện pháp cấm tham gia đấu giá, có ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bỏ cọc và mở rộng phạm vi đối với tài sản công, tài sản khác.

Bộ trưởng cho biết tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bên cạnh trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, dự thảo luật đã bổ sung 2 trường hợp bị cấm tham gia đấu giá, gồm: từ chối kết quả trúng đấu giá và từ chối ký biên bản đấu giá, nhằm xử lý đầy đủ vi phạm phát sinh ở các giai đoạn, tăng tính răn đe, phòng ngừa việc trả giá cao bất thường, sau đó từ chối kết quả đấu giá thành để trục lợi.

Đây là biện pháp được nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn và kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định sẽ có hiệu lực sớm từ 15/1/2027.