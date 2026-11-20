Chiều ngày 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Luật gồm 4 điều, sửa đổi, bổ sung các quy định về miễn, giảm thuế, phương pháp tính thuế, chi phí được trừ và căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Miễn thuế 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật quy định, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện theo pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Chính sách miễn thuế cũng áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu. Ảnh: Đức Thanh

Giải trình tại Quốc hội về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc bổ sung miễn thuế nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi theo pháp luật về giáo dục.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định tại nghị định chỉ miễn thuế đối với thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Luật cũng bổ sung miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh. Tương ứng, cá nhân cư trú được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho các cơ sở này.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, chính sách đã được Chính phủ xem xét kỹ, có mục tiêu cụ thể, đối tượng hẹp, được quy định ngay trong luật về thuế.

Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ sẽ quy định tại nghị định không áp dụng miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp thành lập do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi; doanh nghiệp thành lập mới sau khi giải thể doanh nghiệp khác có cùng chủ sở hữu hoặc thành viên, cổ đông chi phối. Quy định nhằm phòng ngừa lợi dụng chính sách để hưởng hoặc kéo dài thời gian miễn thuế.

Doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được lựa chọn cách tính thuế

Đồng thời, Luật nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn tính thuế theo khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 11 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu này.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Đức Thanh.

Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Thuế Thu nhập cá nhân đến 10 tỷ đồng, được lựa chọn nộp thuế theo khoản 2 Điều này hoặc nộp thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung vào chi phí được trừ khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho các lao động này.

Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật sửa đổi quy định diện tích đất tính thuế là diện tích thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở, diện tích tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp, diện tích tính thuế không bao gồm diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung.

Đáng chú ý, đất bỏ hoang áp dụng thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo pháp luật về đất đai. Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt áp dụng thuế suất 0,03%; đất sử dụng không đúng mục đích áp dụng thuế suất 0,15%.

Luật quy định giá một mét vuông đất là giá theo bảng giá đất tương ứng với mục đích sử dụng, ổn định theo chu kỳ 3 năm. Theo Chính phủ, việc điều chỉnh thời gian ổn định giá đất từ 5 năm xuống 3 năm nhằm đồng bộ với pháp luật về đất đai sửa đổi.

Một trường hợp miễn thuế được bổ sung là đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, Luật bổ sung quy định miễn thuế cho đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục không thuộc các trường hợp đã được quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 9 của Luật này.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trừ các quy định có thời điểm áp dụng riêng. Nội dung nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

Quy định về diện tích đất tính thuế thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang và nội dung sửa đổi thuế suất tại khoản 2 Điều 2 có hiệu lực từ ngày 1/7/2027./.