Theo quy định mới, chủ sở hữu được quyền khai thác căn hộ cho thuê lưu trú nhưng phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Cụ thể, điều 12 của luật bổ sung quyền của chủ sở hữu nhà ở, gồm cho thuê lưu trú, bên cạnh mục đích để ở và cho thuê để ở. Trường hợp sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê ở hoặc lưu trú, chủ sở hữu phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với Luật Nhà ở 2023, vốn cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, khiến hoạt động cho thuê ngắn ngày qua các nền tảng đặt phòng và cho thuê chỗ ở trực tuyến gặp nhiều vướng mắc.

Do không tách bạch rõ khái niệm “sử dụng không phải để ở” với “cho thuê lưu trú ngắn ngày”, nhiều ban quản trị, ban quản lý chung cư đã đồng nhất hoạt động cho thuê ngắn hạn là kinh doanh trái phép, từ đó ngăn cản dịch vụ này.

Căn hộ chung cư được cho thuê lưu trú. (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy, quy định mới được kỳ vọng tháo gỡ tranh cãi pháp lý, hài hòa quyền khai thác tài sản của chủ nhà với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường sống của cư dân.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất về tiêu chí căn hộ được khai thác lưu trú, khai báo khách, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm và thuế. Đây là những nội dung cần làm rõ để quyền của chủ nhà có thể thực hiện cùng với yêu cầu an toàn, riêng tư của cư dân.

Khoảng thời gian trước khi luật có hiệu lực vì thế cần được dùng để chuẩn bị quy trình cụ thể: khách được đăng ký ra sao, ai tiếp nhận phản ánh, chủ căn hộ phải phối hợp thế nào khi có sự cố. Càng rõ trách nhiệm từ đầu, cư dân càng bớt phải giải quyết bất đồng bằng những cuộc tranh cãi ở sảnh hay trên nhóm chat.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - cũng cho rằng với quy định mới tại Luật Nhà ở 2026 sửa đổi, ranh giới pháp lý đã được làm rõ.

Trước đó, nêu ý kiến về việc cấm căn hộ cho lưu trú ngắn này, ông Châu cho biết, quy định này không phù hợp với thực tế và sẽ khó cấm được hoạt động cho thuê nhà, cho thuê căn hộ chung cư dạng “kinh doanh lưu trú du lịch” theo ngày, ngắn ngày, theo giờ áp dụng công nghệ theo ứng dụng “chia sẻ phòng thuê” được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới.

“Quy định “cấm” này khó thực thi trên thực tế vì có cấm thì người dân vẫn làm để mưu sinh. Do đó, thay vì cấm thì nên quản lý chặt chẽ sẽ tốt hơn”, ông Châu kiến nghị. Giải pháp quản lý để hạn chế tình trạng gây mất an ninh, trật tự theo ông Châu là nên quy định chủ sở hữu nếu muốn sử dụng căn hộ cho thuê lưu trú du lịch thì phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế và chịu trách nhiệm quản lý khách thuê.

Theo các chuyên gia, về mặt pháp lý, quy định của Luật Nhà ở 2023, các văn bản hướng dẫn thi hành và Công văn 4757/2020 của Bộ Xây dựng đã xác định sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở là bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, nếu hiểu theo cách cấm hành vi sử dụng căn hộ không phải mục đích để ở và cấm luôn hành vi cho thuê ngắn hạn là không phù hợp, không đảm bảo chặt chẽ về cơ sở pháp lý.

Bởi lẽ, bản chất dịch vụ cho thuê lưu trú theo hình thức Airbnb là người thuê sử dụng căn hộ với mục đích để ở, pháp luật cũng không có quy định nào xác định cho thuê ngắn hạn là bao nhiêu ngày hay quy định cấm chủ sở hữu cho thuê căn hộ của mình. Thực tế hiện nay chủ sở hữu kinh doanh cho thuê căn hộ dài hạn thì không bị cấm mà cho thuê ngắn hạn (dưới 30 ngày) lại bị cấm là chưa hợp lý.