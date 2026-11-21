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Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, với nhiều quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cấm bán thuốc lá trong phạm vi 100m quanh trường học, cơ sở y tế

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mở rộng phạm vi địa điểm cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, từ ngày 1/7/2027, trường đại học, cao đẳng, học viện cùng các cơ sở giáo dục thuộc diện điều chỉnh phải thực hiện lệnh cấm hút thuốc cả trong nhà và trong toàn bộ khuôn viên.

Trước đây, trường đại học, cao đẳng và học viện thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà. Sinh viên, giảng viên và người đến trường không được hút thuốc trong phòng học, giảng đường, thư viện, văn phòng, nhưng các khu vực ngoài trời chưa thuộc phạm vi cấm bắt buộc này.

Như vậy, theo quy định mới, các trường đại học, cao đẳng, học viện được đưa vào cùng phạm vi kiểm soát với các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, hướng tới xây dựng môi trường học tập không khói thuốc.

Cùng với việc mở rộng địa điểm cấm hút thuốc, luật điều chỉnh phạm vi cấm bán thuốc lá quanh trường học. Quy định hiện hành cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng các trường từ mầm non đến THPT trong phạm vi 100 m, tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất.

Luật sửa đổi đã thay danh mục trường học cụ thể bằng khái niệm "cơ sở giáo dục", qua đó mở rộng phạm vi áp dụng đối với trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác. Phạm vi cấm bán thuốc lá trong bán kính 100 m cũng được áp dụng đối với cơ sở y tế.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cấm trưng bày thuốc lá tại cửa hàng từ năm 2028

Một thay đổi lớn trong quản lý kinh doanh là cấm trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh và nhãn thuốc lá nhằm nhận diện sản phẩm tại các cơ sở phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử, trừ trường hợp được Chính phủ cho phép.

Hiện nay, các đại lý và điểm bán lẻ vẫn được trưng bày tối đa một bao, một tút hoặc một hộp của mỗi nhãn hiệu thuốc lá. Luật mới cho phép tiếp tục áp dụng quy định này trong 6 tháng kể từ ngày 1/7/2027. Từ ngày 1/1/2028, việc trưng bày thuốc lá sẽ bị cấm.

Hoạt động bán thuốc lá trên các sàn thương mại điện tử và bằng các phương thức giao dịch điện tử khác cũng bị nghiêm cấm. Ngoại lệ là giao dịch, ký kết hợp đồng điện tử giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Bên cạnh các hành vi quảng cáo, khuyến mại và tiếp thị trực tiếp đã bị cấm, luật bổ sung quy định nghiêm cấm tiếp thị liên kết thuốc lá trong thương mại điện tử tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức.

Đối với hoạt động bán lẻ, người bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải từ chối giao dịch nếu khách hàng không chứng minh được mình đủ 18 tuổi. Trước đây, pháp luật đã cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và yêu cầu điểm bán treo biển thông báo, nhưng chưa quy định rõ trách nhiệm từ chối bán khi người mua không chứng minh được độ tuổi.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, với nhiều quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung và bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Siết chặt kiểm soát thuốc lá điện tử, shisha

Luật tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác thuộc diện cấm.

Không chỉ các sản phẩm hoàn chỉnh, lệnh cấm còn áp dụng đối với thiết bị, bộ phận chứa nguyên liệu và nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các sản phẩm liên quan được luật xác định.

Các hành vi sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và chứa chấp những sản phẩm thuộc diện cấm đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác thuộc diện cấm cũng không được phép.

Luật đồng thời nghiêm cấm các sản phẩm được thiết kế mô phỏng bao thuốc lá, gói thuốc lá, điếu thuốc lá hoặc có cấu tạo, chức năng, cách thức sử dụng tương tự thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Giảm dần sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước

Bên cạnh các biện pháp hạn chế nhu cầu sử dụng, luật bổ sung cơ chế kiểm soát nguồn cung, hướng tới giảm dần sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố công khai sản lượng thuốc lá được phép sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước của từng doanh nghiệp, theo lộ trình giảm sản lượng do Chính phủ quy định.

Hoạt động sản xuất, nhập khẩu và lưu thông thuốc lá được kiểm soát thông qua quản lý nguyên liệu, sản lượng, nguồn gốc sản phẩm và việc dán tem hoặc in mã số, mã vạch trên bao bì.

Việc sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá tiếp tục thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Luật cũng giao Chính phủ quy định lộ trình tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, nhằm nâng cao hiệu quả thông tin về tác hại của sản phẩm đối với người sử dụng.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định có thời điểm áp dụng riêng.