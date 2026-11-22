Luật vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định cấm hút thuốc tại tất cả các cơ sở giáo dục.

Cụ thể theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vừa được Quốc hội thông qua, luật mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, trong đó có trường cao đẳng, đại học và học viện.

Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 thành "cơ sở giáo dục", đồng thời bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 11.

Theo quy định trước đây, khoản 1 Điều 11 xác định các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên gồm: cơ sở y tế; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trong khi đó, trường cao đẳng, đại học, học viện được quy định tại khoản 2 Điều 11, thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Ảnh minh họa.

Như vậy, từ ngày 1/7/2027, việc hút thuốc lá tại trường cao đẳng, đại học, học viện sẽ bị cấm không chỉ trong giảng đường, phòng học, thư viện, phòng làm việc mà còn tại các khu vực ngoài trời thuộc khuôn viên nhà trường.

Luật tiếp tục quy định nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá hoặc bán, cung cấp thuốc lá cho đối tượng này.

Hành vi bán thuốc lá qua máy bán hàng tự động, bán thuốc lá trên môi trường điện tử cũng bị nghiêm cấm, trừ trường hợp giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Đáng chú ý, Luật bổ sung quy định nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người yêu cầu, nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc tại địa điểm cấm.

Việc mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá tại các cơ sở giáo dục không chỉ là giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Để quy định đi vào thực tiễn, bên cạnh công tác tuyên truyền, các trường cao đẳng, đại học và học viện cần chủ động phổ biến quy định mới, tăng cường giám sát và xây dựng cơ chế nhắc nhở, xử lý vi phạm phù hợp. Qua đó, mỗi sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục không khói thuốc.