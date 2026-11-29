Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nghiêm cấm bán thuốc lá trên các sàn thương mại điện tử, thông qua phương thức giao dịch điện tử khác và máy bán hàng tự động. Ngoại lệ được áp dụng đối với giao dịch, ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Thuốc lá sẽ bị cấm bán qua mạng và máy bán hàng tự động. Ảnh minh họa internet.

Một quy định đáng chú ý khác là cấm trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh và nhãn thuốc lá tại các điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ và trên môi trường điện tử, trừ trường hợp được Chính phủ quy định. Trong 6 tháng kể từ ngày luật có hiệu lực, các điểm bán vẫn được trưng bày tối đa một bao, một tút hoặc một hộp của mỗi nhãn hiệu theo quy định chuyển tiếp.

Luật cũng quy định cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha cùng các sản phẩm có cấu tạo, chức năng, cách sử dụng tương tự. Các thiết bị, bộ phận và nguyên liệu phục vụ những sản phẩm thuộc diện cấm cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh.

Những điều khoản sửa đổi sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn cung, hạn chế khả năng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá và tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ảnh minh họa internet.

Kinh doanh thuốc lá truyền thống tiếp tục là ngành, nghề có điều kiện, chịu sự kiểm soát về cấp phép, số lượng và mạng lưới điểm bán nhằm hạn chế khả năng tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, luật giao Chính phủ quy định mức tăng và lộ trình tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Theo giải trình của Bộ trưởng Bộ Y tế, việc tăng diện tích cảnh báo dự kiến được thực hiện từ ngày 1/7/2029.

Các quy định mới được kỳ vọng góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn cung, hạn chế khả năng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá và tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng.