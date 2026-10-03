Từ 1/7/2026, cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ mức 55%

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Cư. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Nghị định áp dụng đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Theo quy định, cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố được hưởng phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Trường hợp mức tiền lương, thu nhập tăng thêm mà cán bộ, công chức cấp xã được hưởng thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55%, người hưởng sẽ được chi trả phần chênh lệch để bảo đảm bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nghị định cũng quy định một số khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp, gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định; nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hàng năm của các địa phương.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 2/10/2026; chế độ phụ cấp nêu trên được áp dụng kể từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.