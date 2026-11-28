Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã quy định giảm điều kiện IPO, đơn giản hóa hồ sơ chào bán cổ phiếu cho các doanh nghiệp. Ảnh: Phương Lâm.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán gồm 3 Điều, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/3/2028.

Các điều chỉnh của luật mới tập trung vào 3 nhóm chính: tạo hành lang pháp lý cho sản phẩm, dịch vụ mới; giảm điều kiện và thủ tục đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán; đồng thời thay đổi một số yêu cầu trong hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng.

Bổ sung cơ chế thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực chứng khoán. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức triển khai thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới trong điều kiện thực tế, kể cả những hoạt động chưa có quy định hoặc có quy định khác với pháp luật hiện hành.

Việc thử nghiệm được giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian. Các tổ chức tham gia phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý.

Luật đặt ra nguyên tắc bảo đảm an toàn thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Sau quá trình thử nghiệm, cơ quan có thẩm quyền sẽ sơ kết, tổng kết để xem xét tiếp tục thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức.

Chính phủ được giao quy định cụ thể về quy trình triển khai, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm.

Bên cạnh đó, luật điều chỉnh quy định về mô hình tổ chức Sở Giao dịch chứng khoán. Theo phương án được Chính phủ tiếp thu, Thủ tướng quyết định mô hình Sở Giao dịch chứng khoán, bảo đảm tính linh hoạt theo yêu cầu phát triển thị trường trong từng giai đoạn. Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại các Sở cũng được rà soát để thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Giảm điều kiện IPO, đơn giản hóa hồ sơ chào bán

Luật sửa đổi một số điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong đó bãi bỏ yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu bán được cho nhà đầu tư.

Trước đây, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn, với mức tối thiểu theo quy định của Luật Chứng khoán. Việc bãi bỏ điều kiện này giúp giảm một rào cản trong quá trình IPO, đồng thời chuyển trọng tâm quản lý sang các điều kiện và nghĩa vụ khác của tổ chức phát hành.

Đối với hoạt động chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, luật cũng bỏ thành phần hồ sơ là báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất. Việc cắt giảm nhằm tránh yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thêm tài liệu trong hồ sơ đăng ký, trong khi nghĩa vụ công bố thông tin và sử dụng vốn vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật.

Một thay đổi khác liên quan đến việc công bố bản thông báo phát hành chứng khoán ra công chúng. Theo quy định mới, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, tổ chức phát hành phải công bố thông báo trên trang thông tin điện tử của mình, của Sở Giao dịch Chứng khoán nơi chứng khoán dự kiến niêm yết hoặc đăng ký giao dịch và tối thiểu một báo điện tử.

Quy định này thay thế yêu cầu công bố trên báo điện tử và báo in trong 3 số liên tiếp trước đây, qua đó giảm chi phí và phù hợp hơn với phương thức công bố thông tin trên môi trường số.

Nới yêu cầu nhân sự, giảm thủ tục cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, luật điều chỉnh tiêu chuẩn đối với người đại diện theo pháp luật. Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần tối thiểu một người đại diện theo pháp luật đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn tương ứng với vị trí Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, thay vì yêu cầu tất cả người đại diện theo pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Công ty chứng khoán được nới điều kiện về nhân sự, Ảnh: Phương Lâm.

Quy định mới phân định yêu cầu chuyên môn theo trách nhiệm của từng vị trí, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc bố trí nhân sự. Các công ty đang hoạt động được áp dụng thời gian chuyển tiếp 2 năm để sắp xếp, đáp ứng quy định. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải bảo đảm có tối thiểu một người đáp ứng tiêu chuẩn mới.

Luật cũng bãi bỏ một số điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Việc điều chỉnh hướng đến việc tăng cường giám sát hoạt động sau cấp phép.

Với hoạt động lưu ký chứng khoán, luật cắt giảm một số thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký. Theo giải trình của Chính phủ, việc này nhằm tránh kiểm tra trùng lặp các điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát.

Tuy nhiên, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì. Quy định về đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động cũng tiếp tục được thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Ngoài ra, luật điều chỉnh một số quy định liên quan đến người hành nghề chứng khoán, tổ chức sử dụng người có chứng chỉ hành nghề và việc cấp lại chứng chỉ. Các thay đổi này hướng đến thống nhất cách xác định đối tượng, tiêu chuẩn và xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình hoạt động.