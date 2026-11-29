Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị định số 424/2026/NĐ-CP ngày 27/11/2026, quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/2/2027.

Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 41/2024/QH15, về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định áp dụng đối với người sử dụng lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức đóng 0,3% đến hết năm 2027

Theo Nghị định 424, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia theo quy định, trừ lao động là người giúp việc gia đình. Cụ thể, mức đóng được áp dụng theo từng giai đoạn.

Từ thời điểm Nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027, mức đóng là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1/1/2028, mức đóng tăng lên 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, mức đóng 0,3% được áp dụng trong giai đoạn từ khi Nghị định có hiệu lực đến hết năm 2027, trước khi chuyển sang mức 0,5% từ đầu năm 2028.

Doanh nghiệp mới thành lập từ hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể đóng 0%

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định 424 là chính sách hỗ trợ đối với một số doanh nghiệp mới thành lập hoặc chuyển đổi. Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập từ hợp tác xã hoặc được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, có từ 1 đến 10 người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, được áp dụng mức đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong 12 tháng kể từ tháng thành lập hoặc chuyển đổi.

Chính sách này áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập hoặc chuyển đổi từ ngày Nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Trường hợp trong thời gian được áp dụng mức đóng 0%, số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp tăng lên trên 10 người, kể từ tháng có trên 10 người lao động, doanh nghiệp phải chuyển sang mức đóng 0,3% hoặc 0,5%, tùy thuộc thời điểm áp dụng. Đáng chú ý, thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo các trường hợp nêu trên vẫn được tính để hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm hoặc theo khoán, mức đóng hằng tháng được thực hiện tương ứng theo quy định chung. Tuy nhiên, phương thức đóng có thể thực hiện theo tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Quy định chuyển tiếp đối với doanh nghiệp đang hưởng mức đóng 0,3%

Nghị định 424 cũng quy định cụ thể việc chuyển tiếp đối với những trường hợp đã thực hiện theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP. Đối với hồ sơ đề nghị áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định 424 có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết, hồ sơ sẽ không tiếp tục được xem xét, giải quyết. Người sử dụng lao động thực hiện mức đóng theo quy định mới kể từ ngày Nghị định 424 có hiệu lực.

Trường hợp người sử dụng lao động đã được quyết định áp dụng mức đóng 0,3% quỹ tiền lương trước thời điểm Nghị định 424 có hiệu lực nhưng thời hạn áp dụng chưa kết thúc, doanh nghiệp tiếp tục được áp dụng mức 0,3% cho đến hết thời hạn theo quyết định đã ban hành. Sau khi hết thời hạn này, người sử dụng lao động thực hiện mức đóng theo quy định mới.

Đối với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, nếu kỳ đóng có thời gian nằm cả trước và sau ngày Nghị định 424 có hiệu lực, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xác định tương ứng với từng khoảng thời gian theo quy định cũ và mới.