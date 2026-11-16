Từ 1/12, Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát từ xa đối với đối tượng có rủi ro rửa tiền cao

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 57/2026/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Theo quy định mới, trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền gồm 3 bước: thu thập, tổng hợp và xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu; thực hiện giám sát tuân thủ và giám sát trên cơ sở rủi ro; lập báo cáo giám sát và đề xuất các biện pháp áp dụng trong giám sát.

Giám sát dựa trên mức độ rủi ro

Đối với giám sát tuân thủ, đơn vị thực hiện giám sát tập trung xem xét, theo dõi, đánh giá và phân tích việc tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo; các quy định nội bộ của đối tượng giám sát; cũng như việc thực hiện các chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền, nếu có. Trong khi đó, giám sát trên cơ sở rủi ro được thực hiện thông qua việc đánh giá, phân tích và nhận định mức độ rủi ro của từng đối tượng theo nội dung đánh giá rủi ro rửa tiền.

Định kỳ, đơn vị thực hiện giám sát sẽ yêu cầu và hướng dẫn đối tượng giám sát cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá rủi ro. Việc giám sát được thực hiện theo nội dung đánh giá, phương pháp và công cụ chấm điểm rủi ro do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định đối với từng nhóm đối tượng trong từng thời kỳ.

Trên cơ sở đó, cơ quan giám sát sẽ đánh giá, phân tích, chấm điểm và xếp loại mức độ rủi ro rửa tiền của các đối tượng giám sát.

Kết quả xếp loại được báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để xem xét phân bổ nguồn lực giám sát và đề xuất các biện pháp giám sát phù hợp.

Đáng chú ý, cơ quan giám sát sẽ kết hợp các nguồn tài liệu, thông tin, dữ liệu sẵn có với các nguồn khác, nếu có, để xác định đối tượng, tần suất, nội dung và quy mô giám sát, kiểm tra. Đây cũng là cơ sở phục vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

Tăng giám sát từ xa với nhóm rủi ro cao

Thông tư 57 quy định một trong những biện pháp đáng chú ý là giám sát tăng cường theo mức độ tuân thủ và rủi ro. Đối với đối tượng được xác định có mức độ rủi ro rửa tiền cao, căn cứ kết quả giám sát, Thủ trưởng đơn vị thực hiện giám sát có thể yêu cầu đối tượng thực hiện một hoặc một số biện pháp giám sát tăng cường nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền.

Trong đó, đơn vị giám sát có thể tăng cường giám sát từ xa thông qua yêu cầu đối tượng cung cấp, cập nhật dữ liệu, thông tin và báo cáo đối với những nội dung được xác định có rủi ro cao.

Cơ quan giám sát cũng có thể đưa ra khuyến nghị, cảnh báo đối với các yếu tố được xác định có rủi ro cao và yêu cầu đối tượng xây dựng kế hoạch khắc phục. Ngoài ra, tần suất làm việc trực tiếp với người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền của đối tượng giám sát có thể được tăng lên. Trường hợp cần thiết, đơn vị giám sát có thể thực hiện hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra tại chỗ với tần suất cao hơn mức giám sát thường xuyên.

Việc áp dụng biện pháp giám sát tăng cường không mang tính cố định. Định kỳ, cơ quan giám sát sẽ theo dõi, rà soát và cập nhật mức độ rủi ro của đối tượng.

Nếu rủi ro giảm và mức độ tuân thủ được cải thiện, đơn vị giám sát sẽ xem xét chấm dứt biện pháp giám sát tăng cường, đồng thời điều chỉnh biện pháp giám sát tương ứng với mức độ rủi ro mới.

Có thể cảnh báo và yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục

Thông tư cũng quy định về việc ban hành khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát. Theo đó, căn cứ kết quả giám sát, Thủ trưởng đơn vị thực hiện giám sát có thể ban hành văn bản khuyến nghị, cảnh báo về các rủi ro, tồn tại và hạn chế được phát hiện.

Khi nhận được khuyến nghị, cảnh báo, đối tượng giám sát có trách nhiệm kịp thời báo cáo, giải trình theo yêu cầu của đơn vị giám sát. Nội dung báo cáo tối thiểu phải bao gồm thực trạng, nguyên nhân và kế hoạch khắc phục.

Trường hợp đối tượng giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các khuyến nghị, cảnh báo về rủi ro rửa tiền, đơn vị thực hiện giám sát sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp giám sát theo quy định.