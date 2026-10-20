Từ 1/12, học sinh lớp 5, 9 và 12 sẽ kiểm tra bằng đề chung ở một số môn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Những thay đổi nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả học tập, đồng thời nâng cao tính khách quan, công bằng và thực chất trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

Sở giáo dục và đào tạo xây dựng đề kiểm tra chung cho lớp 5,9,12

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Quy định này áp dụng đối với một số môn học được đánh giá bằng điểm số do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, không áp dụng đồng loạt cho tất cả các môn học.

Cụ thể, học sinh lớp 5 sẽ thực hiện kiểm tra bằng đề chung vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, việc kiểm tra được tổ chức vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học.

Các trường có trách nhiệm tổ chức coi, chấm và tổng hợp kết quả kiểm tra, bảo đảm khách quan, công bằng. Đối với những môn học, khối lớp và thời điểm kiểm tra không thuộc diện sử dụng đề chung, nhà trường tiếp tục chủ động xây dựng đề kiểm tra theo quy định.

Cho phép học sinh kiểm tra trên máy tính, sử dụng học bạ số

Thông tư mới cho phép các trường THCS và THPT tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và các yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và phụ huynh về hình thức kiểm tra cũng như những yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài kiểm tra trên giấy nếu đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư xác định học bạ số là thành phần trong hồ sơ đánh giá học sinh, từng bước thay đổi phương thức quản lý kết quả học tập.

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Các nhận xét, kết quả học tập và thành tích khen thưởng được cập nhật trực tiếp vào học bạ số.

Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu và thực hiện ký số xác nhận kết quả môn học. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm ký số xác nhận học bạ của lớp.

Đối với học sinh hoàn thành chương trình lớp 5, nội dung "Hoàn thành chương trình tiểu học" được xác nhận trên học bạ số.

Ở cấp THCS và THPT, học bạ số được xây dựng trên cơ sở các nội dung đánh giá theo mẫu học bạ hiện hành. Trong thời gian chuyển tiếp, những quy định về ghi chép, sửa chữa, ký và đóng dấu trực tiếp tiếp tục áp dụng đối với học bạ giấy.

Bổ sung quy định bảo đảm quyền lợi của học sinh

Thông tư cũng điều chỉnh một số nội dung liên quan đến đánh giá học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo đó, việc đánh giá học sinh khuyết tật phải dựa trên sự tiến bộ của chính học sinh, không so sánh với những học sinh khác. Các môn học, hoạt động giáo dục được miễn theo kế hoạch giáo dục cá nhân sẽ được ghi "Miễn" trong học bạ số.

Đối với học sinh khuyết tật không thể tham gia kiểm tra trên máy tính, kể cả sau khi đã được điều chỉnh phù hợp, nhà trường có thể tổ chức kiểm tra trên giấy hoặc bằng hình thức khác, bảo đảm giá trị kết quả tương đương.

Với học sinh đang chấp hành kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp với gia đình động viên, hỗ trợ quá trình rèn luyện. Sau khi học sinh hoàn thành việc chấp hành quyết định kỷ luật và được nhà trường công nhận, kết quả rèn luyện sẽ được đánh giá lại, ghi nhận sự tiến bộ.

Đáng chú ý, học sinh có kết quả rèn luyện cả năm ở mức Chưa đạt nhưng sau quá trình rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được đánh giá từ mức Đạt trở lên sẽ thuộc diện được đánh giá lại kết quả học tập.

Kết quả đánh giá lại của từng môn học được sử dụng thay thế kết quả cả năm học để làm căn cứ xét lên lớp, qua đó tạo thêm cơ hội cho học sinh khắc phục hạn chế và tiếp tục học tập.