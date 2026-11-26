Đưa học bạ số vào hồ sơ đánh giá học sinh

Ngày 16/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 89 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12.

Việc triển khai học bạ số góp phần đổi mới công tác quản lý, đánh giá học sinh.

Theo đó, Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả đánh giá và thành tích khen thưởng trong năm học được cập nhật vào Học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận "hoàn thành chương trình tiểu học" trên học bạ.

Giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp ký số xác nhận. Sau khi giáo viên các môn hoàn thành việc ký số, giáo viên chủ nhiệm ký xác nhận Học bạ số của lớp.

Ở cấp THCS, THPT, thông tin và nội dung đánh giá trong mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng bút mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp tiếp tục áp dụng với Học bạ giấy trong thời gian chuyển tiếp.

Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở lựa chọn. Việc kiểm tra phải được thông báo trước, tổ chức vào cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các trường cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả, bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá học sinh. Với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại, trường tự ra đề.

Các trường THCS, THPT được tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về yêu cầu kỹ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy nếu bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tăng số lượng thí sinh thi học sinh giỏi

Ngày 16/10, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 88 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Số lượng thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia được điều chỉnh theo quy mô người học của từng địa phương.

Theo Điều 3 Thông tư số 88, mỗi Sở GD&ĐT căn cứ số lượng người học cấp THPT tại thời điểm đầu năm học của tỉnh, thành phố để đăng ký số lượng thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi.

Cụ thể, địa phương có từ 300.000 người học trở lên được đăng ký tối đa 30 thí sinh; từ 135.000 đến dưới 300.000 người học được đăng ký 25 thí sinh; từ 100.000 đến dưới 135.000 người học được đăng ký 20 thí sinh; từ 50.000 đến dưới 100.000 người học được đăng ký 15 thí sinh; dưới 50.000 người học được đăng ký 10 thí sinh.

Mỗi đại học quốc gia được đăng ký tối đa 15 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Các đơn vị dự thi không thuộc hai nhóm trên được đăng ký tối đa 10 thí sinh.

Đội tuyển có thí sinh đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực do Bộ GD&ĐT thành lập đoàn được đăng ký tăng thêm tối đa 2 thí sinh so với số lượng quy định trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm liền kề tiếp theo. Mức tăng chỉ áp dụng trong năm liền kề tiếp theo năm có thí sinh đoạt huy chương, không được bảo lưu hoặc cộng dồn.