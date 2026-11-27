Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 88/2026/TT-BGDĐT ngày 16/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Thông tư đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với việc giám sát quá trình tổ chức thi bằng camera.

Từ 1/12, bắt buộc lắp camera tại phòng thi học sinh giỏi quốc gia (Ảnh minh họa).

Quy định này có ý nghĩa thiết thực đối với việc bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thi cử. Dữ liệu ghi hình cũng là cơ sở phục vụ việc kiểm tra, xác minh khi phát sinh vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thi.

Camera giám sát phải hoạt động liên tục trong quá trình tổ chức thi

Theo quy định, hệ thống camera phải được bố trí tại phòng thi, hành lang, phòng bảo quản đề thi và phòng chứa bài thi. Phòng làm việc của Hội đồng coi thi cũng phải được trang bị camera giám sát.

Hệ thống sử dụng kết nối có dây trong mạng nội bộ, không kết nối Internet. Việc truy cập dữ liệu chỉ dành cho những người có thẩm quyền.

Camera phải ghi lại quá trình vận chuyển, bàn giao đề thi, thời gian thí sinh làm bài và công đoạn đóng gói, niêm phong túi bài thi. Hoạt động ghi hình được duy trì từ khi Hội đồng coi thi bắt đầu làm việc đến khi hoàn thành công tác coi thi.

Dữ liệu camera được bảo quản tối thiểu 9 tháng

Chủ tịch Hội đồng coi thi có trách nhiệm phân công người quản lý, theo dõi hệ thống camera. Tình trạng hoạt động của thiết bị phải được kiểm tra thường xuyên.

Sau khi hoàn tất công tác coi thi và bàn giao các túi bài thi, thiết bị lưu trữ dữ liệu phải được niêm phong theo quy định. Đơn vị tổ chức thi tiếp nhận, bảo quản thiết bị trong ít nhất 9 tháng kể từ khi kết thúc việc coi thi.

Việc lưu trữ dữ liệu giúp cơ quan có thẩm quyền có thêm căn cứ kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Đây cũng là một biện pháp góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của những thí sinh chấp hành nghiêm quy chế.

Phụ huynh và học sinh cần lưu ý quy định trên áp dụng đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Không phải là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các kỳ thi trong nhà trường.