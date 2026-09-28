Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 370/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026, quy định nhiều mức phụ cấp theo từng vị trí, nhiệm vụ đặc thù.

Công an cấp xã được hưởng phụ cấp 15-25%

Theo Nghị định, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã được hưởng phụ cấp đặc thù theo từng nhóm nhiệm vụ.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với Điều tra viên; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, trinh sát an ninh và cảnh sát khu vực.

Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ điều tra; cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát giao thông, trật tự; kỹ thuật hình sự; thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã, trừ các trường hợp thuộc hai nhóm nêu trên.

Từ 1/12, áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù mới với cán bộ, chiến sĩ CAND. Ảnh: TA

Cảnh sát 113 được phụ cấp 25%

Đối với lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự, Nghị định quy định hai mức phụ cấp đặc thù.

Cụ thể, mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát 113. Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát trật tự.

Tham gia cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài được phụ cấp 45%

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài được hưởng mức phụ cấp đặc thù 45%.

Trong khi đó, mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy được phụ cấp tới 40%

Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mức phụ cấp cao nhất là 40%, áp dụng cho người làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ điều khiển, vận hành phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khám nghiệm hiện trường vụ cháy, điều tra, giải quyết vụ cháy; huấn luyện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp; sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chủ trương, mệnh lệnh, kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát giao thông được hưởng phụ cấp 15-25%

Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, mức phụ cấp 25% áp dụng cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường bộ, đường sắt, đường thủy; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trật tự giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Mức 20% áp dụng đối với người làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông; dẫn đoàn; điều khiển phương tiện xe cơ giới, tàu, xuồng tuần tra; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; kiểm soát, giám sát trật tự, an toàn giao thông và chỉ huy giao thông trên môi trường điện tử.

Mức 15% áp dụng đối với các nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, giải pháp; sơ kết, tổng kết chuyên đề và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ.

An ninh mạng được hưởng phụ cấp tới 35%

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; bảo vệ an toàn thông tin mạng được hưởng mức phụ cấp từ 15-35%.

Mức 35% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Mức 25% áp dụng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và huấn luyện nghiệp vụ về an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Mức 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Mức 15% áp dụng đối với các nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện nghiệp vụ trinh sát; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp; sơ kết, tổng kết chuyên đề và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra được phụ cấp 20-30%

Đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan An ninh điều tra và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nghị định quy định mức phụ cấp từ 20-30%.

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên. Mức 25% áp dụng đối với cán bộ điều tra.

Mức 20% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý thông tin nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện nghiệp vụ; tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp; sơ kết, tổng kết chuyên đề; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chủ trương, mệnh lệnh, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm.