Từ 1/12/2026, áp dụng chế độ tài chính mới đối với dự án tài chính vi mô

Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý vốn của chương trình tài chính vi mô. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 153/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026.

Thông tư áp dụng đối với các chương trình, dự án tài chính vi mô đang hoạt động trước ngày 01/7/2024 theo Giấy chứng nhận đăng ký được cấp theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định, vốn của chương trình, dự án tài chính vi mô bao gồm vốn do tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ giao, cấp; vốn góp của tổ chức, cá nhân; vốn viện trợ, tài trợ; các quỹ được giao và trích lập theo quy định, cùng các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu chi tài chính để lại lũy kế và nguồn vốn hợp pháp khác.

Nguồn vốn huy động có thể đến từ hoạt động vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vay nước ngoài theo quy định; nhận tiền gửi bắt buộc; nhận ủy thác cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô không vì mục tiêu lợi nhuận và tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ theo quy định.

Thông tư yêu cầu việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của chương trình, dự án tài chính vi mô phải độc lập với việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, tài sản khác của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Việc hạch toán, theo dõi phải tuân thủ pháp luật về kế toán và quy định liên quan, bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng và biến động vốn, tài sản.

Về doanh thu, các khoản thu được ghi nhận gồm lãi tiền gửi, lãi cho vay, thu nhập từ dịch vụ nhận ủy thác cho vay, đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp và các khoản thu khác theo quy định. Chi phí bao gồm chi trả lãi, chi phí hoạt động dịch vụ, chi phí nhân sự, thuế, phí, lệ phí và các khoản chi hợp pháp khác.

Đáng chú ý, mức chi hoa hồng môi giới cho thuê mỗi tài sản tối đa không quá 5% tổng số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản đó do môi giới mang lại. Đối với môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố, mức chi hoa hồng không vượt quá 1% số tiền thu được từ bán tài sản qua môi giới.

Đối với chênh lệch thu chi tài chính hằng năm, Thông tư quy định được xác định bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí trong năm. Sau khi bù đắp lỗ lũy kế chưa xử lý và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, việc sử dụng khoản chênh lệch này do bộ phận quản lý quyết định, nhưng không được chia hoặc sử dụng cho hoạt động ngoài phạm vi chương trình, dự án tài chính vi mô dưới bất kỳ hình thức nào.