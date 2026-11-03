Từ 1/11, xã phải huy động ít nhất 95% trẻ 5-6 tuổi đến lớp học

Xã phải huy động ít nhất 95% trẻ 5-6 tuổi đến lớp từ ngày 1/11. Ảnh minh họa

Theo nghị định, xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi khi tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%. Đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ này là ít nhất 90%.

Tỷ lệ trẻ hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ 5-6 tuổi hằng năm phải đạt ít nhất 85%; riêng các xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

Ở cấp tỉnh, ít nhất 90% số xã phải được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi.

Nghị định cũng quy định đối tượng xóa mù chữ là người từ 15 đến 60 tuổi chưa biết chữ hoặc bị tái mù chữ. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 phải hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học. Để đạt mức độ 2, người học phải hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

Việc phổ cập giáo dục và xóa mù chữ phải được triển khai toàn diện, bền vững, phù hợp điều kiện từng địa phương, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Nhà nước ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.