Từ 1/11, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu là 0%

Theo đó, Nghị quyết quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại là 0%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

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Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Trước đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại đã từng được giảm về 0% kể từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026 (theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026) và từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 (theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội).

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách hiện hành. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12/2026.

Xăng giảm giá mạnh, hơn 1.800 đồng/lít từ 0h ngày 1/11

Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng, triển khai Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10 của Chính phủ quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; Xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Sau điều chỉnh, giá bán tối đa của xăng E10 RON95-III thấp hơn xăng E5 RON92 là 64 đồng/lít.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán nhưng không muộn hơn 0h ngày 1/11/2026.

Đợt điều chỉnh diễn ra khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

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