Từ 1/11, tàu Vinh - Hà Nội bổ sung thêm điểm dừng ga Phủ Lý

Ngành đường sắt đổi mới phương thức đặt vé chủ động, tạo thuận lợi cho hành khách. Ảnh: Bnews/vnanet,vn phát

Kể từ ngày 1/11/2026, ngành đường sắt sẽ chính thức bổ sung ga Phủ Lý vào hành trình đón, trả khách của tàu NA2 (tuyến Vinh - Hà Nội). Đây là giải pháp dân sinh rất kịp thời nhằm tạo điều kiện di chuyển tối ưu, an toàn và tiết kiệm cho người dân miền Trung khi ra thăm khám tại bệnh viện tuyến Trung ương.

Nhu cầu di chuyển của người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ra các cơ sở y tế tuyến Trung ương liên tục gia tăng kể từ khi Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Trước thực tế đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã liên tục triển khai các phương án nâng cao năng lực vận tải hành khách kết nối đến khu vực này.

Ga Phủ Lý là nút giao thông kết nối gần nhất với hai cơ sở y tế tuyến Trung ương nói trên. Lịch trình của tàu NA2 đã được tính toán kỹ lưỡng để phục vụ tối đa cho mục đích khám, chữa bệnh của người dân.

Cụ thể, tàu sẽ xuất phát tại ga Vinh lúc 21 giờ 55 phút hôm trước và cập ga Phủ Lý vào lúc 3 giờ 54 phút sáng hôm sau. Ngành đường sắt đã nâng cấp hệ thống mái che ở nhà ga, trang bị ghế ngồi chờ ở phòng đợi, bố trí tại vị trí thuận tiện, dễ kết nối với các loại phương tiện ngay cổng ga…

Với việc đặt chân đến Phủ Lý vào rạng sáng, người bệnh và thân nhân đi cùng sẽ có khoảng 2 đến 3 tiếng để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục di chuyển về phía bệnh viện và chủ động làm các thủ tục, đăng ký lấy số khám ngay từ đầu giờ sáng. Lịch trình chạy đêm này sẽ giúp hành khách tiết kiệm được một khoản chi phí lưu trú qua đêm; nếu giải quyết xong việc ngay trong buổi sáng, họ có thể trở về nhà trong ngày.

Hiện tại, hệ thống vé cho chặng dừng mới tại ga Phủ Lý đã được mở bán công khai. Người dân có nhu cầu có thể dễ dàng đặt mua qua website chính thức của ngành đường sắt (dsvn.vn), các ứng dụng ví điện tử hoặc mua trực tiếp tại quầy vé của các nhà ga.

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân từ các tỉnh, đoàn tàu Bạch Mai cũng đã được tăng cường 1 toa hành khách. Việc nối thêm toa này đã giúp nâng tổng năng lực vận chuyển lên tới 700 lượt hành khách trên mỗi chuyến tàu, tương đương với 1.400 lượt hành khách mỗi ngày.

Việc bổ sung thêm điểm dừng cho tàu NA2 từ tháng 11/2026 chính là bước đi tiếp theo nhằm tăng cường khả năng kết nối và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, qua đó khẳng định vai trò của vận tải đường sắt trong việc bảo đảm an sinh xã hội.