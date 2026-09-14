Từ 1/11, ngân hàng bắt buộc phải có sự đồng ý của khách hàng khi chia sẻ thông tin tín dụng

Theo Thông tư mới, các hoạt động trao đổi dữ liệu tín dụng giữa ngân hàng và các tổ chức khác đều phải dựa trên sự thống nhất và chấp thuận điện tử hoặc văn bản của người vay. Ảnh minh hoạ.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 46/2026/TT-NHNN nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điểm thay đổi trọng tâm của Thông tư là những quy định chặt chẽ hơn về việc chia sẻ dữ liệu của người vay.

Theo đó, việc cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho các tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác phải có sự đồng ý của khách hàng vay đó theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hoạt động này cũng phải đảm bảo tuân thủ theo hợp đồng thỏa thuận với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Ngoài ra, các tổ chức tín dụng phải đảm bảo có sự đồng ý của khách hàng vay về việc cung cấp thông tin tín dụng cho CIC để thực hiện hoạt động thông tin tín dụng theo quy định của Thông tư này và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về phương thức thực hiện, cơ quan quản lý yêu cầu sự đồng ý của khách hàng vay phải được thể hiện bằng phương thức rõ ràng, cụ thể. Hình thức chấp thuận của khách hàng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

Bên cạnh yêu cầu về sự đồng ý của khách hàng, quy định mới cũng nêu rõ việc cung cấp thông tin tín dụng được thực hiện dưới dạng dữ liệu điện tử theo Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.

Trong trường hợp một số nhóm hoặc toàn bộ các nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng không thể cung cấp được dưới dạng dữ liệu điện tử, tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện có thể cung cấp bằng văn bản trên cơ sở thống nhất với CIC.

Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết hơn về đối tượng người có liên quan của khách hàng vay, được xác định là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với khách hàng vay của tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Riêng đối với ngân hàng thành viên, người có liên quan sẽ được xác định theo quy định tại Nghị định số 329/2025/NĐ-CP.

Để đảm bảo các quy định mới được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, các tổ chức tín dụng cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.