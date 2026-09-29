Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Ngày 28-9-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-10-2026.

Theo quy định mới, trường hợp có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì ưu tiên lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Ảnh minh họa: N.M

Theo Điều 5 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP, tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với các trường hợp quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.

Tuy nhiên, tỷ lệ 10% này không bao gồm những cá nhân được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo điểm a khoản 1 Điều 23 của Luật.

Theo quy định mới, danh hiệu này được tặng cho cá nhân đạt 1 trong các tiêu chuẩn: được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến được cơ sở công nhận; có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả; hoặc có thành tích mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Nghị định số 368/2026/NĐ-CP cũng quy định việc khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được; không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng ở mức thấp mới được xét hình thức khen thưởng ở mức cao hơn.

Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Ngoài ra, trường hợp có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì ưu tiên lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Quy định cũng nêu rõ chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật, điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc đang xác minh các vấn đề liên quan theo quy định.

Theo Nghị định mới, cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng bằng, khung và tiền thưởng bằng 1 lần mức lương cơ sở. Trong khi đó, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Quy định mới về tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong quá trình xét thi đua, khen thưởng, nhất là đối với các trường hợp xét danh hiệu trên cơ sở sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc thành tích đặc biệt trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.