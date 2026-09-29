Từ 1/10, tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính vào sáng thứ Bảy hằng tuần

Theo đó, kể từ ngày 1/10/2026, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (số 3 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) vào sáng thứ Bảy hằng tuần.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố) chủ động bố trí công chức, viên chức, nhân viên để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính vào sáng thứ Bảy hằng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời thông báo công khai, tuyên truyền rộng rãi về thời gian, phạm vi thủ tục hành chính được tiếp nhận để người dân, doanh nghiệp biết, liên hệ thực hiện.