Từ 1/10, thời gian nghỉ thai sản được tính để xét thi đua, khen thường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ 01/10/2026.

Tại nghị định này quy định một số nội dung liên quan đến việc khen thưởng đối với cá nhân nữ và tập thể có nhiều nữ trong cách tính thời gian nghỉ thai sản, việc lựa chọn khi cùng đủ tiêu chuẩn và thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với nữ lãnh đạo, quản lý.

Cụ thể, Nghị định 368 quy định thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Từ 1/10, thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Ảnh minh hoạ: T.B

Ngoài ra, trường hợp có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Điều khoản này đặt việc lựa chọn trong trường hợp các cá nhân, tập thể đều đã đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn xét khen thưởng.

Đối với khen thưởng quá trình cống hiến, thời gian giữ chức vụ của cá nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm một phần ba so với thời gian quy định chung. Trường hợp nữ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn theo pháp luật, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến thực hiện theo quy định chung.

Ngoài quy định với nữ, Nghị định 368 còn quy định các nguyên tắc trong xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

Theo đó, khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn.

Cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Chỉ dùng kết quả khen thưởng công trạng làm căn cứ để xét thành tích khen thưởng công trạng cho lần tiếp theo.

Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.