Từ 1-10, luật sư công là ai, người dân có được nhờ không?

Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10-2026. Việc thí điểm được thực hiện trong 2 năm, đến hết ngày 30-9-2028, nhằm hình thành đội ngũ luật sư thực hiện các công việc có tính chất pháp lý trong khu vực nhà nước.

Từ ngày 1-10-2026, luật sư công được trao nhiều quyền để thực hiện các công việc có tính chất pháp lý tại khu vực nhà nước. Ảnh minh họa: T.H/Dân Việt

Theo quy định, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi thí điểm, đáp ứng các điều kiện theo quy định và được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Đội ngũ này thực hiện công việc có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước.

Để trở thành luật sư công, người được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm và điều kiện hành nghề luật sư. Theo Nghị định số 364/2026/NĐ-CP, một trong những yêu cầu đáng chú ý là có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật, giải quyết vụ việc pháp lý.

Người đáp ứng điều kiện còn phải thực hiện các quy định về đào tạo, tập sự, kiểm tra kết quả tập sự, cấp Chứng chỉ hành nghề và Thẻ luật sư theo quy định.

Phạm vi công việc của luật sư công khá rộng. Họ có thể tư vấn pháp luật; đại diện; tham gia tố tụng; tham gia giải quyết các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế liên quan đến đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự; tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính.

Ngoài ra, luật sư công còn có thể tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án kinh tế - xã hội và tham gia giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là người dân có được nhờ luật sư công hay không? Câu trả lời là không theo nghĩa thuê hoặc yêu cầu luật sư công trực tiếp giải quyết vụ việc cá nhân như đối với luật sư hành nghề thông thường.

Theo quy định, hoạt động của luật sư công nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước.

Công việc của luật sư công không bao gồm hoạt động trợ giúp pháp lý theo pháp luật về trợ giúp pháp lý, đồng thời không trùng lặp với hoạt động pháp chế của cơ quan, tổ chức.

Được biết, chế định luật sư công được thí điểm triển khai tại 8 bộ, gồm: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.