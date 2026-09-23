Từ 1/10, hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu từ 20 lần

Hàng trăm sinh viên Đại học Đông Á tham gia hiến máu.

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế trong 12 tháng

Ngày 22/9, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện, nhằm ghi nhận đóng góp và khuyến khích duy trì hiến máu thường xuyên.

Theo chính sách, người được hỗ trợ phải là người thường trú hoặc tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên, có tham gia hiến máu từ 2 lần trở lên trong năm xét hỗ trợ và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Người đáp ứng đủ các điều kiện trên được hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế trong 12 tháng.

Sau lần hỗ trợ đầu tiên, chính sách tiếp tục được áp dụng nếu người đã được cấp thẻ duy trì việc hiến máu từ 2 lần/năm trở lên tại từ 1/10. Như vậy, việc từng hiến đủ 20 lần không phải điều kiện duy nhất; người thụ hưởng còn phải duy trì hiến máu và chưa có thẻ bảo hiểm y tế tại thời điểm xét hỗ trợ.

Gần 40.000 người từng hiến máu từ 20 lần

Theo số liệu của UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng chính sách, thành phố có gần 40.000 người đã hiến máu từ 20 lần trở lên. Trong đó, khoảng 7.552 người duy trì hiến máu từ 2 lần trở lên trong năm.

Theo phương án được xây dựng trước khi nghị quyết được thông qua, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tạm tính hơn 1,36 triệu đồng/người/năm. Nếu toàn bộ 7.552 người đáp ứng đầy đủ điều kiện, kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 10,32 tỷ đồng/năm từ ngân sách thành phố. Số người được hỗ trợ và kinh phí thực tế sẽ được xác định sau khi cơ quan chức năng rà soát, đối chiếu dữ liệu.

Tuy nhiên, danh sách người đủ điều kiện còn phải được rà soát về tình trạng tham gia bảo hiểm y tế, cư trú và các chính sách hỗ trợ liên quan.

Chính sách áp dụng với người đã hiến máu từ 20 lần trở lên và tiếp tục hiến máu ít nhất 2 lần/năm, qua đó gắn việc hỗ trợ bảo hiểm y tế với quá trình hiến máu nhiều lần và duy trì thường xuyên.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/10

Tại kỳ họp thứ năm, ngày 22/9, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Theo đó, người đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trong 12 tháng. Sau thời gian này, việc tiếp tục được hỗ trợ được xem xét nếu người hiến máu vẫn duy trì việc hiến máu từ 2 lần/năm trở lên và đáp ứng các điều kiện theo quy định.