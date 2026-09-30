Từ 1/10/2026, thương binh, bệnh binh được nhận mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng theo quy định mới
Từ ngày 1/10/2026, mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được áp dụng theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Quy định mới về trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Từ ngày 1/10/2026, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP có hiệu lực quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Cụ thể:
Tại Phụ lục I Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân như sau:
Tại Phụ lục II Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:
Tại Phụ lục III Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B như sau:
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