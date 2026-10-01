Từ 1/1/2027, triển khai nền tảng quốc gia về định danh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 372 gồm 8 chương, 38 điều quy định nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được sử dụng để tạo lập, thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Mỗi sản phẩm, hàng hóa được định danh bằng mã UID. Mã này được tạo lập tự động trên nền tảng quốc gia, bảo đảm khả năng định danh và truy xuất đến từng đơn vị hoặc lô, mẻ sản phẩm, hàng hóa.

Hoạt động truy xuất nguồn gốc được thực hiện trên môi trường số thông qua mã UID. Hình thành chuỗi dữ liệu phục vụ kiểm tra, xác minh nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định cũng quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, hướng tới tạo lập dữ liệu phục vụ định danh trên phạm vi toàn quốc; xác thực nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và lịch sử lưu thông; hỗ trợ quản lý, điều hành, thanh tra, kiểm tra, phòng chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc thu thập, cập nhật dữ liệu; xây dựng phương án khai thác, chia sẻ, sử dụng và tổ chức hệ thống thông tin có khả năng tích hợp với nền tảng quốc gia.

Các địa phương khai thác nền tảng phục vụ quản lý định danh, xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý.