Từ 1/1/2027, phụ nữ Hà Nội thuộc diện này sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng

Ngày 28/10/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Đáng chú ý, theo chính sách mới, phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/người khi sinh con.

Trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ, người phụ nữ chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất, không được hưởng đồng thời các khoản hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Dân Việt

Nhiều chính sách hỗ trợ công tác dân số từ năm 2027

Bên cạnh khoản hỗ trợ dành cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, Hà Nội cũng triển khai chính sách hỗ trợ các cặp đôi chuẩn bị kết hôn.

Cụ thể, các cặp nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp.

Nghị quyết cũng quy định mức thù lao dành cho cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với các địa phương có thành tích duy trì mức sinh thay thế, thành phố đưa ra chính sách khen thưởng cụ thể. Theo đó, xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con sẽ được thưởng 30 triệu đồng.

Mức thưởng tăng lên 60 triệu đồng đối với xã, phường duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục. Những địa phương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân số cũng được xem xét khen thưởng theo quy định.

Kinh phí thực hiện các chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và những nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Vì sao Hà Nội triển khai chính sách khuyến khích sinh đủ hai con?

Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, công tác dân số của Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có tình trạng mức sinh giảm và xu hướng kết hôn, sinh con muộn gia tăng.

Tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025. Trong năm 2025, thành phố ghi nhận 83.908 trẻ được sinh ra, thấp hơn mức trên 100.000 trẻ mỗi năm trong những năm trước đó. Trong khi đó, tuổi kết hôn trung bình của người dân Hà Nội hiện ở mức 28,6 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước là 28 tuổi.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu xây dựng những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con, góp phần duy trì mức sinh thay thế và bảo đảm sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Việc hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi là một trong những giải pháp được Hà Nội triển khai trong bối cảnh đó. Chính sách cũng hướng đến việc chia sẻ một phần chi phí khi sinh con, đồng thời tạo thêm động lực để các gia đình cân nhắc kế hoạch sinh con phù hợp.

Theo nghị quyết đã được thông qua, các chính sách nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.