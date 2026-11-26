Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cho sản phụ tại Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng.

Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) mới đây, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết 79, mức hỗ trợ tài chính 2.500.000 đồng/người khi sinh con được áp dụng cho phụ nữ là người dân tộc thiểu số rất ít người (dân số dưới 10.000 người) hoặc phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Nếu phụ nữ đồng thời thuộc cả 2 nhóm đối tượng trên, người thụ hưởng chỉ được nhận 1 mức hỗ trợ duy nhất cho cùng một lần sinh, không áp dụng cộng dồn. HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định chính sách này không làm hạn chế quyền được hưởng các chế độ hỗ trợ sinh con khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh hỗ trợ cho phụ nữ sinh con, Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND còn mở rộng các chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho người dân trên địa bàn:

Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân: Hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ (tính theo giá dịch vụ tại cơ sở y tế công lập, hỗ trợ một lần/người) cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn. Điều kiện áp dụng là các dịch vụ này phải thực hiện tại cơ sở y tế công lập đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chưa được thanh toán từ bảo hiểm y tế, chương trình mục tiêu quốc gia hay các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc thanh toán thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp; không thanh toán trùng cùng nội dung dịch vụ.

Hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng quy định hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho người có nhu cầu thuộc địa bàn, đối tượng theo quy định của Luật Dân số. Các phương tiện được hỗ trợ miễn phí gồm dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai, thuốc cấy tránh thai, viên uống tránh thai, bao cao su; đồng thời hỗ trợ chi phí đặt, tháo dụng cụ tử cung, cấy hoặc tháo thuốc cấy tránh thai và tiêm thuốc tránh thai theo hướng dẫn, chỉ định chuyên môn.

Về nguồn lực triển khai, kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách địa phương và kinh phí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được quản lý, sử dụng theo phạm vi, đối tượng, nội dung và dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Toàn bộ quá trình lập dự toán, phân bổ và thanh quyết toán sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, đúng chứng từ và không chi trả trùng lặp nội dung hỗ trợ.