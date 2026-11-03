Từ 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng lên mức cao nhất 5,7 triệu đồng/tháng

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Nghị định quy định người sử dụng lao động áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế nằm trên nhiều địa bàn khác nhau thì áp dụng theo mức cao nhất. Đối với các hình thức trả lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, người sử dụng lao động có trách nhiệm quy đổi sang mức lương tháng hoặc giờ để bảo đảm không thấp hơn mức tối thiểu vùng theo quy định.