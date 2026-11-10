Từ 1/1/2027, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

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Đối tượng vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, là công dân Việt Nam và đang theo học tại các cơ sở đào tạo theo quy định. Cụ thể, chính sách áp dụng với học sinh, sinh viên mồ côi cha và mẹ, hoặc có cha và mẹ đều không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của pháp luật. Người học mồ côi cha hoặc mẹ, còn người kia không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích cũng thuộc diện được xem xét cho vay. Bên cạnh đó là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định.

Chính sách cũng áp dụng với học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian theo học. Những trường hợp này phải có xác nhận hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Về điều kiện vay vốn, học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo theo quy định. Từ năm thứ hai trở đi, hằng năm phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học.

Khoản vay nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, gồm học phí, sách vở, phương tiện học tập, ăn ở, đi lại và các khoản chi khác, trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Việc nâng mức vay tối đa thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội, giúp người học có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện theo đuổi việc học, hạn chế nguy cơ phải nghỉ học hoặc gián đoạn học tập vì khó khăn kinh tế.