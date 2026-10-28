Từ 1/1/2027 hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo của doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu

Ngành hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Ngày 27/10, Cục Hải quan tiếp tục có thông báo gửi cộng đồng doanh nghiệp về việc triển khai làm sạch dữ liệu trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện, tăng cường an ninh, an toàn hệ thống và bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ bị mạo danh, sử dụng tài khoản trái quy định.

Trước đó, ngày 15/9/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 21692/CHQ-CNTT về triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng. Theo kế hoạch, kể từ ngày 25/9/2026, các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS thực hiện truy cập hệ thống để rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu thông tin người sử dụng.

Việc rà soát, cập nhật dữ liệu nhằm bảo đảm thông tin tài khoản được quản lý chính xác, góp phần nâng cao an ninh, an toàn hệ thống, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp khỏi các hành vi mạo danh hoặc sử dụng tài khoản không đúng quy định.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai, Cục Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS chủ động rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15/9/2026. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 31/12/2026.

Đáng chú ý, Cục Hải quan thông báo, kể từ ngày 1/1/2027, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện khóa tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống đối với những doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo yêu cầu.

Đối với các tài khoản bị khóa, cơ quan Hải quan sẽ mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn.

Như vậy, các doanh nghiệp đang sử dụng tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống VNACCS cần lưu ý thời hạn nêu trên, chủ động thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan hải quan để tránh bị gián đoạn hoạt động khai báo hải quan từ đầu năm 2027.