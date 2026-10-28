Từ 1/1/2027, Hải quan khóa tài khoản doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu

Thời gian qua, ngành Hải quan đã tích cực rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu đối với thông tin người sử dụng là doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Hải quan cung cấp

Ngày 27/10, Cục Hải quan thông báo, các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trước ngày 31/12/2026. Những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ sẽ bị khóa tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống.

Theo Cục Hải quan, ngày 15/9/2026, đơn vị đã ban hành Công văn số 21692/CHQ-CNTT về triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng.

Từ ngày 25/9/2026, doanh nghiệp được yêu cầu truy cập hệ thống để rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin người sử dụng đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS.

Việc làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, đồng thời hạn chế nguy cơ doanh nghiệp bị mạo danh hoặc tài khoản bị sử dụng trái quy định.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Cục Hải quan đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động kiểm tra thông tin, thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT và hoàn thành trước thời hạn 31/12/2026.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2027, các tài khoản chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu sẽ bị khóa. Cơ quan Hải quan sẽ mở lại tài khoản sau khi doanh nghiệp hoàn tất các yêu cầu theo hướng dẫn.

Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát thông tin, tránh để tài khoản khai báo bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu hàng hóa.