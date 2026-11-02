Từ 1/1/2027, cấm nhập khẩu thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính, máy ảnh đã qua sử dụng

Thông tư được ban hành ngày 27/10, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 và thay thế Thông tư 11/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ 1/1/2027, một số sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu.

Đáng chú ý, danh mục bao gồm nhiều thiết bị công nghệ phổ biến như điện thoại thông minh, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, loa, tai nghe và các linh kiện điện tử.

Theo phụ lục của thông tư, các thiết bị thuộc diện cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng gồm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng, thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471.

Điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây cũng nằm trong danh mục, thuộc nhóm mã HS 8517.

Ở lĩnh vực hình ảnh, các sản phẩm thuộc nhóm mã HS 8525 cũng bị cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng. Đây là nhóm bao gồm camera truyền hình, máy ảnh kỹ thuật số và thiết bị ghi hình.

Các sản phẩm âm thanh cũng không ngoại lệ. Micro, loa, tai nghe chụp tai, tai nghe nhét tai, bộ khuếch đại âm thanh và một số thiết bị liên quan thuộc nhóm mã HS 8518 đều nằm trong phạm vi điều chỉnh.

Các loại màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình và một số thiết bị điện tử khác cũng thuộc diện cấm theo mã HS tương ứng.

Quy định cấm nhập khẩu còn áp dụng đối với bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của những sản phẩm thuộc danh mục.

Một điểm đáng chú ý của Thông tư 63 là quy định đối với sản phẩm công nghệ số tân trang, thường được biết đến với tên gọi refurbished.

Các sản phẩm đã được tân trang, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện để có chức năng, chất lượng và hình thức tương đương hàng mới vẫn bị cấm nhập khẩu nếu có mã HS thuộc danh mục.

Như vậy, một chiếc điện thoại hoặc máy tính đã qua sử dụng, dù được thay thế linh kiện, làm mới ngoại hình và có chế độ bảo hành, vẫn thuộc diện cấm nếu được phân loại vào nhóm hàng hóa tương ứng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, thông tư có quy định riêng về dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng.

Cụ thể, thiết bị phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được phép nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện pháp luật và không thuộc danh mục cấm.

Có nghĩa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo không được tự động nhập khẩu mọi loại thiết bị cũ chỉ vì sử dụng cho mục đích sản xuất, nghiên cứu hay giảng dạy.

Dù vậy, không phải mọi thiết bị công nghệ cũ đều bị cấm trong mọi trường hợp.

Thông tư loại trừ một số loại máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu. Với máy in và máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc, các thiết bị có khả năng in, sao chụp khổ A0 hoặc đạt tốc độ từ 35 trang A4/phút trở lên cũng thuộc trường hợp loại trừ theo quy định.

Ngoài ra, dây chuyền công nghệ, máy móc và thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện pháp luật, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ số không thuộc danh mục cấm này.

Đối với hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, nếu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước ngày 1/1/2027, việc nhập khẩu tiếp tục được thực hiện theo nội dung và trong thời hạn hiệu lực của văn bản cho phép.

Thông tư 63/2026/TT-BKHCN công bố danh mục theo hệ thống mã HS hiện hành, đồng thời quy định nguyên tắc áp dụng đối với linh kiện, sản phẩm tân trang và một số trường hợp loại trừ.