Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, theo Quyết định số 3456/QĐ-BTC, về vị trí và chức năng, Cục Hải quan là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3456/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan. Ảnh minh hoạ

Về nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, Cục Hải quan thực hiện 17 nhiệm vụ, quyền hạn; trong đó sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Thứ nhất, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 2 về “Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN)”.

Xây dựng Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) là một trong những nhiệm vụ quốc tế quan trọng của ngành Hải quan. Căn cứ Điều 6 và Điều 7 Nghị định thư thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN ký ngày 7/8/2003 tại Philippines và các Nghị định thư sửa đổi, thủ tục sửa đổi và cơ cấu tổ chức thực hiện được quy định chặt chẽ.

Cụ thể, các đề xuất sửa đổi phải được các Quốc gia Thành viên trình lên Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN để nghiên cứu, xác định tính chấp nhận được của các sửa đổi đó. Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép sửa đổi Danh mục AHTN, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá và kiểm tra tất cả các khía cạnh liên quan đến việc thực hiện Nghị định thư dưới sự chỉ đạo của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN và sự hỗ trợ của Ủy ban Chuyên gia về các vấn đề Hải quan (ECCM).

Bên cạnh đó, do việc sửa đổi Danh mục AHTN là sửa đổi, bổ sung Điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế, Quyết định mới quy định rõ Cục Hải quan có trách nhiệm trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ phê duyệt Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN).

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 Điều 2 theo hướng quy định rõ nhiệm vụ: “Tổ chức thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo quy định của pháp luật”.

Quy định này bảo đảm tính thống nhất với Điều 17 và Điều 17a Luật Hải quan số 11/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026, theo đó cơ quan Hải quan thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Đồng thời, nội dung sửa đổi cũng phù hợp với Luật Quản lý Thuế số 108/2025/QH15 ban hành ngày 10/12/2025 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, vốn đã xác định quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro là một trong những nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan quản lý thuế (bao gồm cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế).

Cùng với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, Cục Hải quan cũng cho biết, Quyết định số 3456/QĐ-BTC quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hải quan được tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo mô hình 3 cấp.

Ở cấp Trung ương, Cục Hải quan có 12 đơn vị, gồm: Văn phòng; 6 Ban (Ban Pháp chế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra, Ban Tài vụ - Quản trị, Ban Quản lý rủi ro, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) và 5 Chi cục (Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu, Chi cục Kiểm định hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan). Trong lần sắp xếp theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới này, Ban Giám sát quản lý về hải quan được tổ chức lại thành Chi cục Giám sát quản lý về hải quan; Ban Nghiệp vụ thuế hải quan được tổ chức lại thành Chi cục Thuế xuất nhập khẩu.

Ở cấp khu vực, Cục Hải quan có 20 Hải quan khu vực (được tổ chức lại từ các Chi cục Hải quan khu vực trước đây). Tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý cụ thể của từng Hải quan khu vực được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 3456/QĐ-BTC ngày 26/11/2026. Các Hải quan khu vực được tổ chức bình quân không quá 08 đơn vị bên trong (gồm Văn phòng, Phòng, Đội nghiệp vụ) trên một Hải quan khu vực.

Ở cấp cơ sở, các Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Hải quan khu vực có số lượng không quá 165 đơn vị. Các Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu không tổ chức các đơn vị bên trong và làm việc theo chế độ chuyên viên.

“Theo lộ trình, bộ máy tổ chức mới của Cục Hải quan sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2027. Để quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, thông suốt, ngay sau khi Quyết định số 3456/QĐ-BTC được ban hành, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác pháp chế, công tác nghiệp vụ, công nghệ thông tin và các mặt công tác liên quan khác.

Mục tiêu trọng tâm được ngành Hải quan đặt ra là bảo đảm quá trình kiện toàn tổ chức không làm ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn và không gây ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân và doanh nghiệp”, Cục Hải quan thông tin.