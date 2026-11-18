4 nhóm yêu cầu chất lượng cơ bản với cơ sở khám chữa bệnh

Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2026/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện, tập trung vào bốn nhóm yêu cầu: cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn.

Thông tư áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện; không áp dụng đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu động. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Theo quy định, tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với nhóm cơ sở này gồm bốn nhóm: cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn, nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định cụ thể về cơ sở vật chất, nhân sự và thiết bị y tế

Về cơ sở vật chất, các cơ sở phải hoạt động tại địa điểm xác định ghi trong giấy phép hoạt động, có quy mô phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô được cấp phép. Khu vực đón tiếp người bệnh phải được bố trí; cơ sở có biển hiệu ghi tối thiểu tên cơ sở, số giấy phép hoạt động, thời gian hoạt động, đồng thời có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính.

Một số yêu cầu được quy định cụ thể theo từng loại hình và hoạt động chuyên môn. Đối với nhà hộ sinh, cơ sở lọc máu và cơ sở cấp cứu ngoại viện, phải có phương tiện vận chuyển cấp cứu chuyên dụng đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc hợp đồng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu còn hiệu lực pháp lý với cơ sở đủ điều kiện. Phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền có hoạt động chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền phải đáp ứng các quy định liên quan.

Các cơ sở cũng phải có bao bì, dụng cụ phân loại, thu gom, khu vực lưu giữ chất thải y tế và biện pháp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

Đối với cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ y tế, phải có giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực; nhân viên phụ trách có chứng chỉ đào tạo; được trang bị liều kế cá nhân, theo dõi liều chiếu xạ định kỳ và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên bức xạ.

Về nhân sự, cơ sở phải có đủ người hành nghề với số lượng, trình độ phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật thực hiện và quy mô được cấp phép. Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Người hành nghề có trách nhiệm cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định.

Đối với thiết bị y tế, các cơ sở phải bảo đảm có đủ thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô được cấp phép. Thiết bị phải được quản lý, theo dõi và có hồ sơ quản lý theo quy định.

Cùng với đó, cơ sở phải xây dựng quy trình và thực hiện quản lý, sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện, bảo quản và xử lý sự cố thiết bị y tế. Việc kiểm định, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra an toàn, tính năng kỹ thuật phải được thực hiện đối với các thiết bị thuộc diện bắt buộc, bảo đảm còn hiệu lực theo quy định.

Bảo đảm quy trình chuyên môn, an toàn trong khám chữa bệnh

Đối với nhóm tiêu chuẩn chuyên môn, Thông tư quy định các cơ sở phải bố trí bộ phận chuyên môn phù hợp với chức năng, bảo đảm kết nối thuận tiện và an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.

Các cơ sở phải áp dụng quy trình kỹ thuật, quy định chuyên môn do Bộ Y tế ban hành. Trường hợp tự ban hành, cập nhật quy trình để áp dụng thì nội dung không được trái với quy trình của Bộ Y tế. Đồng thời, phải cập nhật và áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị do Bộ Y tế ban hành, phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn.

Yêu cầu về cấp cứu ban đầu cũng được đặt ra, trong đó các cơ sở phải bảo đảm đầy đủ túi sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

Trong hoạt động kê đơn và quản lý thuốc, cơ sở phải tuân thủ các quy định về kê đơn; thực hiện quản lý, sử dụng và bảo quản thuốc, sinh phẩm phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn. Hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh phải được lập và quản lý theo quy định.

Đối với các cơ sở có hoạt động y học cổ truyền, phải có quy trình chế biến, bào chế đã công bố với cơ quan có thẩm quyền; đồng thời lập và quản lý hồ sơ chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định.

Các cơ sở có triển khai xét nghiệm phải thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng xét nghiệm. Bên cạnh đó, phải triển khai các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế và bảo vệ môi trường theo quy định./.

TOÀN VĂN: Thông tư Thông tư 46/2026/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện

Phụ lục Tiêu chuẩn chất lượng cơ bản với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện