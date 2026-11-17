Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo phương thức đặt hàng.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định tiêu chí chất lượng, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. (Ảnh minh hoạ).

Theo Thông tư, chất lượng dịch vụ quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể, bao gồm: Quản lý hồ sơ; tuần đường, tuần cầu, tuần hầm; gác hầm, gác đường ngang, gác cầu chung; bảo dưỡng công trình đường sắt, cầu, cống, hầm, đường ngang, công trình kiến trúc và hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt.

Các tiêu chí đánh giá được xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu, thông số, đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý tại quy chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế công trình và các tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình bảo trì.

Về kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, Thông tư quy định doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, đơn vị được giao giám sát công tác bảo dưỡng và đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Thông tư cũng quy định cụ thể nội dung kiểm tra của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia và đơn vị được giao giám sát công tác bảo dưỡng, làm cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ trong quá trình thực hiện.