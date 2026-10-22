Từ 05/12/2026, công chức cấp xã phải đáp ứng 3 điều kiện để được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số
Ngày 20/10/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 62/2026/TT-BKHCN, hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 5/12/2026, công chức cấp xã phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện theo quy định để được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/tu-05122026-cong-chuc-cap-xa-phai-dap-ung-3-dieu-kien-de-duoc-huong-ho-tro-chuyen-doi-so-674720