Từ 05/12/2026, công chức cấp xã phải đáp ứng 3 điều kiện để được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số

Nhu cầu sử dụng điện tại khu vực phía Nam tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2026, trong khi cung ứng điện được dự báo tiếp tục gặp khó khăn trong những tháng cuối năm và năm 2027, do đó EVN xác định cần tập trung thúc đẩy điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.