Từ 05/10/2026, việc lấy ý kiến, nhận xét Đảng viên nơi cư trú thực hiện trên môi trường điện tử
Nội dung nêu tại Quy định 221-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư, ban hành ngày 05/10/2026.
Toàn văn Quy định số 221-QĐ/TW ngày 05/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/tu-05102026-viec-lay-y-kien-nhan-xet-dang-vien-noi-cu-tru-thuc-hien-tren-moi-truong-dien-tu-1274606