Từ 05/10/2026, việc lấy ý kiến, nhận xét Đảng viên nơi cư trú thực hiện trên môi trường điện tử

Chiều 12-10, tiếp tục Phiên họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về dự thảo các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9-2026.