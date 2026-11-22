Dù chi phí thuê có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, nhiều chuỗi cà phê vẫn tìm kiếm những vị trí đắc địa để mở rộng độ phủ, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao nhận diện thương hiệu.