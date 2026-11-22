Từ 01/3/2027, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC
Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC sẽ chính thức được bãi bỏ. Thay vào đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện giao thông phải tự tổ chức nghiệm thu theo thiết kế đã được thẩm định, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả này.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-0132027-bai-bo-thu-tuc-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-ve-pccc-post676580.antd