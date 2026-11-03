Từ 01/01/2027: Điều chỉnh mức lương tối thiểu theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP

Đáng chú ý, từ ngày 01/01/2027, lương tối thiểu vùng cao nhất là 5,7 triệu đồng.

Cụ thể khoản 1 Điều 3 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2027, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng theo 04 vùng như sau:

Như vậy, từ 01/01/2027, mức lương tối thiểu vùng cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với người lao động làm việc tại địa bàn thuộc vùng I. Mức lương tối thiểu giờ cao nhất tương ứng là 27.400 đồng/giờ.

Theo Điều 4 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động hưởng lương theo tháng. Người lao động làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận thì mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Đối với người lao động hưởng lương theo giờ, mức lương theo công việc hoặc chức danh trong một giờ, khi hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Ngoài ra, Nghị định cũng yêu cầu người sử dụng lao động rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định để điều chỉnh cho phù hợp với mức lương tối thiểu mới; đồng thời không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương, quyền lợi của người lao động trái quy định.