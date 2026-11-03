TTXVN và Yonhap thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc

Từng là dòng sông xanh gắn bó với đời sống, sản xuất và văn hóa của người dân vùng ngoại thành Hà Nội nhưng nhiều năm trở lại đây, sông Đáy đang dần trở thành một “dòng sông chết” bởi tình trạng ô nhiễm kéo dài. Nước sông đổi màu đen đặc, bốc mùi hôi thối, thủy sinh gần như biến mất. Một trong những nguyên nhân chính là tình trạng xả thải từ các làng nghề ven sông.