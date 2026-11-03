TTXVN và Yonhap thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc
Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Hàn Quốc, ngày 3/11, Đoàn đại biểu TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn đã có cuộc tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Nam In-soon.
Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Nam In-soon khẳng định sự quan tâm và đưa tin liên tục của các cơ quan báo chí hai nước đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.../.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ttxvn-va-yonhap-thuc-day-quan-he-song-phuong-viet-nam-han-quoc-post1145971.vnp